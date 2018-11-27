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Распиновка автомагнитолы Тойота и индивидуальные схемы подключения

Распиновка автомагнитолы Тойота практически ничем не отличается от схемы подключения остальных автомагнитол. На автомагнитолы Тойота распиновка представляет собой схему, состоящую из двух рядов разъемов.

В нашей статье будет рассказано, как подключать аппараты Тойота, что для этого нужно знать и как устанавливать автомагнитолы своими руками.



Несколько схем подключения

Считается, что основной ошибкой при подключении автомагнитол Тойота является протягивание плюсового провода от прикуривателя. Это никоим образом не даст эффекта, так как упадет мощность головного аппарата в несколько раз (в этом несложно убедиться, если обратить внимание на мигающую подсветку во время работы аппарата на большой громкости).

Помимо этого, подключение автомагнитол Тойота через прикуриватель не устранит звуковые искажения, которые начнут появляться заметно раньше. С другой стороны, в некоторых случаях и такой вариант может рассматриваться, как пригодный для осуществления.

Идеальным вариантом подключения автомагнитол Тойота, впрочем как и всех остальных, является проведение основного питания от АКБ. Использовать желательно качественный провод (экономить на кабеле ни в коем случае не рекомендуется) и обязательно предохранитель, который надо поставить как можно ближе к аккумулятору.

Примечание. Отметим сразу, что у автомагнитол бывает не один, а два провода питания. Как правило, желтый отвечает за основное питание, красный – за управление (идет на замок).

Кроме этого, распиновка остальных проводов:

Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;

С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.

Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):

Б, С-й – провода на фронтальную акустику;

З, Ф – провода на тыловую акустику.

Ч – черный;

С – синий;

Б – белый;

С-й – серый;

З – зеленый;

Ф – фиолетовый.

Примечание. Надо еще знать, что каждая пара акустической проводки имеет в своем составе добавочные монотонный и минусовой провода. Последний часто маркируется черной полоской поверх основного цвета.

Подключение по схеме 1

Делаем так:

Провода питания соединяем между собой;

Подключаем их к АКБ.

Данная схема хороша тем, что осуществить ее просто. С другой стороны, она подходит только для автомагнитол с небольшим потреблением электроэнергии. Если по данной схеме подключить мощный аппарат, то всего за 2-3 дня в режиме сна автомагнитола полностью разрядит аккумулятор.

Схема подключения 2

Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:

Провода питания соединяем между собой;

Подключаем их к АКБ;

Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).

Такая схема подразумевает ручное управление магнитолой, зато не собьются ни за что настройки и аккумулятор не сядет за пару дней.

Схема подключения 3

Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:

Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;

Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).

Данная схема дает следующие преимущества:

Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;

Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;

Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;

Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.

Существует еще множество схем подключения автомагнитол Тойота, таких как подключение через ACC или через сигнализацию. Как правило, они не так распространены и подойдут не для всех. В частности, подключение через ACC (замок) неудобен тем, что без ключа в замке аппарат функционировать не будет.



Подключение камеры согласно распиновке

Зная распиновку автомагнитолы, можно осуществить спокойно своими руками подключение камеры заднего вида. На примере популярного «тойотовского» аппарата Ca-Fi узнаем, как это сделать. Сам процесс делится на две части: собственно установка аппарата с подключением и соединение камеры заднего обзора.

Примечание. Установка и подключение монитора не отличается от инсталляции заводского головного устройства. Надо будет лишь поменять местами разъемы и все.

А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.

Вот что нужно знать:

Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;

Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;

Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;

Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.

Примечание. Преобразовать напряжение, значит, осуществить процесс посредством специального преобразователя, который продается в любом магазине.

Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.

Схема расположена так, как будто на нее смотришь со стороны проводов. Фото в верхнем левом углу помещено для наглядности.

Итак, чтобы соединить камеру с автомагнитолой Тойота, надо в первую очередь связать вместе сигнал задней передачи и провод Reverse на Ca-Fi. Кроме того, надо будет поставить преобразователь и сделать тюльпан для передачи видеоданных.

Примечание. Это вовсе не означает, что придется в буквальном смысле делать все с нуля. Просто надо в том же магазине, где был приобретен преобразователь, купить скотчлоки (они помогут соединить провода между собой).

На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.

Далее осуществляем следующее:

Машину заводим;

Включаем заднюю передачу;

Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).

Таким образом, зная распиновку автомагнитол Тойота можно осуществлять подключение по любой из выбранных схем. В процессе работ крайне полезно посмотреть видео обзор.

Пошаговая инструкция из других источников также будет в помощь. Цена самостоятельной установки автомагнитолы заметно отличается от стоимости услуг специалистов, которая в несколько раз выше.